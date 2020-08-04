وقال مات كار مأمور مقاطعة تيتون إن البالونات التي تمتلكها نفس الشركة السياحية سقطت بشكل منفصل، ولم تصطدم ببعضها البعض.

وأوضح أن الطقس ساهم على ما يبدو في الحوادث، ولكن ما حدث بالضبط لم يكن معروفًا ولا يزال قيد التحقيق.

وكشف أن شخصًا واحدًا على الأقل نقل إلى مستشفى في إيداهو فولز لتلقي العلاج.

وشمل مشهد التصادم منطقة يبلغ طولها حوالي نصف ميل (كيلو متر واحد)، وقال إن جميع البالونات تنتمي إلى شركة "وايومنغ بالون".

وكان الطقس في جاكسون هول، بالقرب من منتزه غراند تيتون وييلوستون الوطني، غائمًا جزئيًا مع رياح بلغت سرعتها 9 ميل في الساعة (14 كم/ ساعة) بعد الحادث بوقت قصير.