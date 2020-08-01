ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب مفوض الشرطة مدينة فيساخاباتنام، جنوبي الهند، أن الرافعة الجديدة انهارت خلال تجربة لحمل الأوزان.

ووثق فيديو انتشر على شبكات التواصل لحظة سقوط الرافعة، التي خلفت دويا هائلا بعد ارتطامها بالأرض.

ووقع الحادث في حوض لبناء السفن تديره شركة "هندوستان" التابعة للحكومة الهندية.

وأضاف المسؤول الأمني أن عمال الإنقاذ يحاولون قطع الرافعة ورفع حطامها.

وقال إنه إذا كان هناك أي شخص على قيد الحياة أسفلها، فلن يتسنى العثور عليه ما لم يتم رفع الحطام.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول في الشركة إن كبار المسؤولين التنفيذيين يعقدون اجتماعا بشأن الحادث.