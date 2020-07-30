ومن بين اللوحات اثنتان للرسّام الفرنسي المعاصر بيار سولاج، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وأوضح المصدر أن السرقة حصلت ليل الاثنين، مشيرا إلى أن اللصوص غنموا 8 لوحات، منها عملان لسولاج. كذلك تضمنت غلّة اللصوص حلى ومبالغ نقدية.

وكان سولاج احتفل في ديسمبر 2019 بعيده المئة، وقد تميّز منذ العام 1979 باستكشاف الضوء عبر اللون الأسود، وهو معروف كونه أفضل من يستخدم اللون الأسود في لوحاته بين الفنانين المعاصرين.

وقالت الشرطة إن امرأة بريطانيا تبلغ من السن 75 عاما، استغرقت في النوم في منزلها بمنطقة رو سان فيكتور، وتركت نافذتها مفتوحة.