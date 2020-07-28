وفي منشور على "إنستغرام"، الأحد، شارك رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة يظهر فيها هو وزوجته ماريفا غرابوسكي في اجتماع مع هانكس وويلسون اللذين كانا يرفعان جوازي سفرهما اليونانيين الجديدين.

وكتب ميتسوتاكيس في المنشور قائلا: "ريتا ويلسون وتوم هانكس أصبحا الآن مواطنين يونانيين فخورين".

ومنحت اليونان الجنسية لهانكس وويلسون وابنيهما، اعترافا بالمساعدة التي قدمتها الأسرة في جمع الأموال لضحايا حرائق غابات مميتة بالقرب من أثينا عام 2018.

ولدى ويلسون، وهي ممثلة ومنتجة، أصول يونانية وبلغارية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، إن رئيس الوزراء وزوجته استقلا رحلة تجارية، السبت، للسفر إلى جزيرة باروس، ثم سافرا إلى أنتيباروس القريبة، حيث يقضي هانكس وويلسون عطلة.

وبعد ذلك، استخدموا مروحية عسكرية في رحلة إلى مسرح إبيداوروس القديم، الأحد، لمشاهدة عرض مسرحي لمأساة قديمة.

واتهم حزب سيريزا المعارض الرئيسي رئيس الوزراء باستخدام مروحية عسكرية يونانية "كسيارة أجرة شخصية".

وقال بيتساس إن ميتسوتاكيس كان يؤدي واجباته كرئيس للوزراء من خلال حضور "حدث ثقافي مهم".

لم يشر بيتساس ولا حزب سيريزا إلى هانكس بالاسم.