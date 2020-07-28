وقالت السلطات إن أحد الأشخاص اتصل برجال الإطفاء في بلدة باد سيغيبرغ، السبت، بعد سماع أصوات طائر حبيس داخل البئر في قلعة كانت أقيمت في المنطقة في القرن الثاني عشر.

قبل إنزال رجل إطفاء 40 مترا بالبئر، اكتشف المنقذون أن مستويات الأكسجين في القاع ضعيفة للغاية، فضخوا هواء متجددا إلى أسفل باستخدام أنابيب طويلة أوصلوها بعبوة أكسجين كإجراء احترازي قبل أن ينزل الرجل مرتديا قناع الأكسجين الخاص به، وينقذ الطائر.

واستمرت عملية الإنقاذ كاملة 3 ساعات ونصف وتضمنت 20 شخصا.

ونقلت البومة إلى حديقة طبيعية محلية والتي أعلنت، الاثنين، أنها ضعيفة لكنها ستتعافى جيدا وستعود إلى البرية في باد سيغيبرغ الثلاثاء.

يذكر أن القلعة هدمت وسويت بالأرض في القرن السابع عشر، خلال حرب الثلاثين عاما، وظلت البئر فقط هي الأثر المتبقي منها.