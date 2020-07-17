وقال موقع "فرانس تيفي أنفو" إن التمليذة إلهام الخلوقي، البالغة من العمر 18 عاما، حصلت على علامة "جيد جدا" في امتحانات البكالوريا هذه السنة.

وأوضح المصدر أن الخلوقي ظفرت بشهادة البكالوريا بمعدل "يحلم به أي طالب وأي عائلة" (20،20/20).

ونالت إلهام 20/20 في العلوم السياسية والإنجليزية والإسبانية واللاتينية، أما أسوأ نقطة حصلت عليها فهي 16/20 في الرياضة.

وحظيت الشابة، التي تتحدر من ضواحي مدينة صفرو المغربية، باهتمام الصحافة الفرنسية، التي نشرت خبر تفوقها مرفوقا بصورة لها رفقة والدتها.

يشار إلى أنه بإمكان الطلبة والطالبات في فرنسا الحصول على البكالوريا بمعدل يفوق 20، من خلال اختيارهم "إمكانيات إضافية" تؤخذ بعين الاعتبار في المعدل العام الممنوح لهم.

وفي حوار مع "فرانس تيفي أنفو"، قالت التلميذة المغربية إنها "لم تصدق نفسها حين لمحت النتيجة".

وأضافت "كنت دائما تلميذة مجتهدة وأدرس كثيرا.. لم أكن أعتقد أن العمل الشاق يؤتي ثماره".

من جهتها، قالت والدتها، وفاء شدادي، إنها لم تحقق أحلامها طيلة حياتها، "لكن ابنتي تقوم بذلك الآن.. أشجعها دائما على الدراسة والحصول على أفضل النتائج".

وتطمح إلهام إلى ولوج الأقسام التحضيرية في القانون والاقتصاد في العاصمة الفرنسية باريس.