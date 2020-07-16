ويهدف منع الصراخ في الألعاب الخطيرة بهدف تجنب خروج الرذاذ في أثناء الصراخ، وتجنب خروج قطرات رذاذ محملة بفيروس كورونا في الهواء في حالة وجود أحد المصابين بوباء كوفيد 19.

ووفقا للناطقة باسم شركة "فوجيكيوكو" المشغلة لمنتزهات ترفيهية فإن الشريط الدعائي لقي استحسانا لدى رواد المتنزه باتوا ملتزمين بالصمت عند ركوبهم الإفعوانيات، لكن لا يزال بعض العملاء غير سعداء بالتوجيهات الجديدة.

وتظهر لقطات الفيديو الدعائي مسؤولين في المنتزه وهم يركبون الإفعوانية في مغامرة صامتة ودون صراخ وهم يرتدون البدل الرسمية وربطات العنق.

وفي نهاية الفيديو الدعائي تظهر لافتة مكتوب عليها "اصرخوا داخل قلبوكم"، الأمر الذي اعتبره البعض شعارا مناسبا للعام 2020.

وقالت الشركة المشغلة للمنتزه على موقعها تعليقا على الفيديو "مع أن توجيهات جمعية المتنزهات الترفيهية تطلب الامتناع عن الكلام بصوت عال تلقينا شكاوى مفادها أن الامر صعب لا بل مستحيل لذا فإن شركة فوجيكيو هايلاند توفر مثالا جيدا".

وكان قد تم إغلاق منتزه فوجيكيوكو الياباني لمدة 3 أشهر بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة اليابانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.