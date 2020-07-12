والأربعاء، تفقد رون تيمز بريده، الأربعاء، ووجد طلب تسجيل ناخب موجه إلى كودي تيمز، قطه الذي نفق منذ 12 عاما.

وقالت زوجته كارول تيمز لقناة "واغا" التلفزيونية، إن كودي كان "قطا عظيما داخل المنزل وخارجه، لقد أحب أسرته، وأحب الحي . كان في الثامنة عشرة من عمره عندما نفق".

وفاجأت الرسالة البريدية رون وكارول، ولكنهما حظيا بالتسلية قليلا عندما رأيا ما تلقى كودي عبر البريد.

وقالت كارول "هناك مسعى كبير ولكن إذا كانوا يحاولون تسجيل القطط فأنا لست متأكدة من يحاول أيضا تسجيل آخرين .. لست متأكدة مما إذا كانوا يحاولون تسجيل الكلاب والفئران والثعابين".

وقال مكتب حكومة ولاية جورجيا إن طلب التسجيل لم يصدر عنه، وإن أطرافا ثالثة غالبا ما تستغل قوائم البريد للحصول على أسماء وعناوين.

وأضاف المكتب في بيان "هناك أطراف ثالثة في جميع أنحاء البلاد تستهدف جورجيا للمساعدة في تسجيل أفراد مؤهلين. هذه الأطراف تجعلك تتساءل عما يفعله هؤلاء الناشطون خارج المدينة. لا تخطئوا في ذلك، هذا المكتب مخصص للتحقيق في جميع أنواع الاحتيال".

كما ذكر المكتب أنه من المؤكد تماما أنه حتى لو كان كودي ما يزال على قيد الحياة وشارك في الانتخابات، فلن يسمح له بالتصويت لأنه ليس لديه رخصة أو هوية رسمية من الولاية.

إذا كنتم تتساءلون عمن كان كودي سيصوت له إذا كان بإمكانه الذهاب إلى مراكز الاقتراع، فقد قال صاحبه إنه كان قطا ديمقراطيا.