وأثار فيديو نشره أحد الصحفيين اللبنانيين جدلاً، إذ يبين نقل قطعة أثرية عمرها آلاف السنين من متحف لبنان الوطني بطريقة اعتبرها البعض غير آمنة، فيما تساءل آخرون عن وجهتها.

الصحفي جاد شحرور اكتفى بنشر الفيديو والتعليق عليه قائلاً "لوين آخدين الآثار؟"، ووضع هاشتاغ متحف لبنان وهاشتاغ المتحف الوطني، لترد عشرات التعليقات حول الموضوع وليصبح الفيديو من الأكثر تداولا في لبنان مساء أمس الاثنين.

وبعد انتشار العديد من التغريدات التي تساءلت عن بيع آثار لبنان، نشرت وزارة الثقافة تغريدة وضحت الموضوع ونفت أن يكون هناك أي بيع أو ما شابه.

وقالت الوزارة في التغريدة : "هذه الأعمال هي من الأعمال الروتينية، وهي تتم تحت إشراف الفريق الأثري المختص في المديرية العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة".

وكان أحد المغردين اللبنانيين قد قال في وقت سابق: "القطعة تم نقلها إلى حديقة المتحف حيث يتم افتتاح جناح جديد هناك وبالإمكان رؤية القطع من الشارع الرئيسي الآن".

أما ميشيل فلاح فعلق قائلاً: "بعد بيع الهبات والطائرات وجاء دور الآثار ؟!".

لترد عليه كارول بالقول: " لي عرفتو (هل تعرفون) انو هيدي (هذه) الآثار راح يتم نقلها إلى مدخل المبنى الجديد (الذي هو) عبارة عن كافتيريا عم ينعمل (يجري بناؤها) بجانب المتحف الوطني".

ويشير انتشار الجدل بشأن القطعة الأثرية إلى مناخ متوتر في لبنان، حيث تتواصل مظاهرات ضد الحكومة وإحراءاتها الاقتصادية، فيما يتهم الشباب الطبقة السياسية الحاكمة بالتسبب في الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد.