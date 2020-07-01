وذكر سليمان صويلو أن التقييمات تشير إلى وجود ما يتراوح بين 55 و60 مهاجرا غير شرعي على متن القارب الذي غرق في البحيرة.

وأضاف المسؤول التركي أن قوات الأمن ألقت القبض على 11 شخصا، يشتبه بأنهم على علاقة بالحادث.

وكانت تركيا قد أطلقت مهمة بحث وإنقاذ شملت طائرات هليكوبتر وقوارب بعد تلقي أنباء عن اختفاء القارب الذي كان يقلّ مهاجرين عبر البحيرة في 27 يونيو.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، فإن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، هم من باكستان وأفغانستان وإيران.

وتقع البحيرة قرب الحدود مع إيران، ويعتقد أن المهربين ينقلون المهاجرين عبرها هربا من نقاط تفتيش الشرطة على الطرق.