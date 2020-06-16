وقدم وفد هولندي السمك، الذي تم إعداده بشكل خاص، إلى طاقم العاملين في المستشفى الذي تولى تنسيق استقبال أصحاب الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا المستجد من هولندا منذ مطلع أبريل الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن برلين قدمت الرعاية في أقسام الرعاية المركزة لـ58 مصابا، منهم 49 في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

يشار إلى أن تسعة مرضى من هؤلاء توفوا متأثرين بشدة الإصابة، فيما تحسنت حالة الباقين، وعادوا جميعا إلى وطنهم، حسبما ذكر الأطباء الهولنديون، الاثنين,

وخلال استقباله للضيوف الهولنديين، قال كارل-جوزيف لامان، وزير الصحة في ولاية شمال الراين ويستفاليا إنه لم يكن هناك أي تردد في استقبال المرضى "فنحن لسنا جيرانا وحسب، بل نحن أصدقاء، والأصدقاء يساعدون بعضهم بعضا في الأزمة".

وهذه هى المرة الثانية التي تقدم فيها هولندا سمك رنجة للعاملين في مستشفى ألماني، للتعبير عن الامتنان لقيامهم بعلاج هولنديين مصابين بمرض كوفيد – 19.