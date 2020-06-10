وأفادت "سكاي نيوز" أن الطفل ويليام كالاجان الذي يبلغ من العمر 14 عاما، ضل طريقه بعد أن كان يسير مع أفراد عائلته في نزهة بجبل "ديسأبوينتمنت" الذي يبعد 59 كيلومترا شمال مدينة ملبورن، مساء الاثنين.

وهب المئات من المتطوعين من أجل المشاركة في عمليات البحث، مع تحذير الشرطة من "برد يهدد الحياة" يصل إلى درجة التجمد في الليل، في المناطق وعرة التضاريس التي كان يبحث فيها المتطوعون.

وتمكن أحد المتطوعين المشاركين في البحث من رصد ويليام، مشيرا إلى أنه كان مختبئا في أحد الأغال.

وقال المتطوع بن غيبس للصحفيين إنه وجد ويليام في منطقة أبعد من تلك التي مشطها المتطوعون وفرق الإنقاذ.

وأضاف أن الفتى كان يبعد عنه 15 مترا عندما رأه لأول مرة، مضيفا: "كان ملائكيا. كان يقف وينظر فقط".

وبحسب الشرطة، فقد كان الطفل بحالة جيدة وقت العثور عليه، رغم أنه لم يكن يملك طعاما أو ماء ويرتدي ملابس خفيفة لا تقيه البرد القارس الذي يحل ليلا في الجبل، وخشيت أسرته من أن عدم قدرته على التواصل اللفظي بسبب حالته قد تعيق عملية البحث.

وقالت والدته إنه كان هادئا جدا بالنظر إلى ما مر به، وأشارت إلى أنه كان مرتبكا.

وبعدما تضور جوعا لمدة يومين، قالت والدته إن أول طعام طلبه ويليام كان "وجبة ماكدونالدز".