ونشر رونالدو، مساء الجمعة، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة من الحفل يظهر فيها مع عائلته متنكرين، كل منهم بشخصية كرتونية وخيالية شهيرة.

واختار النجم البرتغالي تقمص شخصية علاء الدين الكرتونية وارتداء لباسه الشهير، فيما حظيت الصورة بأكثر من 9 ملايين إعجاب.

وهنأ رونالدو طفليه التوأم إيفا وماتيو بمناسبة عيد ميلادهما الثالث، قائلا: "كل عام وأنتما بخير طفلاي الحبيبان إيفا وماتيو.. نحن نحبكما حتى نهاية العالم".

ورونالدو لديه 4 أطفال، طفلة اسمها آلانا مارتينا من صديقته جورجينا رودريغيز، إلى جانب 3 أطفال من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو.