وتكافئ جائزة أورانج للكتاب في إفريقيا التي تمنحها مؤسسة "أورانج" بالشراكة مع المعهد الفرنسي منذ العام 2019، رواية كتبها بالفرنسية مؤلف إفريقي وأصدرتها دار نشر مقرها في القارة الإفريقية.

والجائزة مرفقة بمكأفاة مالية قدرها عشرة آلاف يورو، وتستفيد الرواية الفائزة من حملة ترويج تتجاوز حدود بلد الكاتب.

ويوسف أمين العلمي (58 عاما) صاحب روايات عدة بالعربية والفرنسية والإنجليزية، وحاز العام 1999 جائزة أفضل قصة سفر يمنحها مركز "بريتيش كاونسل" لمؤلفات بالإنجليزية. وقد ترجمت كتبه إلى لغات عدة.

وفي رواية "سي بو لا غير" يصعد ممثل شاب طرد من بلده بسبب حرب بين الأخوة على مركب متوجها الى المنفى، وعند وصوله يوضع في مخيم للاجئين حيث يقرر استخدام موهبته التمثيلية لإحياء ذكرى الموتى والتخفيف من معاناة رفاق المخيم.

وتنافست 38 رواية من 14 بلدا إفريقيا على الجائزة هذه السنة، وقامت ست لجان قراءة في تونس والسنغال وغينيا والكاميرون والكوديفوار ومالي باختيار ست روايات للمرحلة النهائية.