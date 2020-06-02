وطلب رجال الشرطة الأميركية من الرجل النهوض والذهاب معهم لكنه رفض، ما دفع العناصر لتقيده بالقوة.

وعندما أخذوا بطاقة هويته اكتشفوا أن الرجل يعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف. بي.آي"، فقاموا بفك قيوده.

وبدأ عميل "إف بي آي" في توبيخهم، كما أخذ بطاقات رجال الشرطة وطلب منهم الانتظار في مركز الشرطة، حتى يأتي لمقابلة المسؤول عنهم.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، كما قام الممثل الأميركي، روبرت دي نيرو، بنشره على حسابه الخاص في تويتر.