ومن بين المواليد الجدد في الحديقة أوز مصري نادر، وعجول الرنة، وقرد بني صغير من قردة الكبوشي.

وقال أندريه جوربان مدير حديقة حيوانات روييف روتشي في كراسنويارسك: "إذا نظرنا للأمر من زاوية طفرة المواليد.. كان الإغلاق أمرا طيبا فقد أصبح لدينا الآن الكثير من الحيوانات الصغيرة الجميلة والرائعة".

وأضاف أنه رغم أن غياب الزوار شجع التزاوج بين بعض الحيوانات فقد أربك حيوانات أخرى وأحدث تغييرات في سلوكها.

وأوضح جوربان: "كثير من (الحيوانات) قلقة لأنها حقا لا تفهم ما يحدث حولها. هناك نظرة أشبه بنظرة ترقب في عيونها"، حسبما نقلت "رويترز".