وسيبدأ إنستغرام، الذي يسهل بالفعل التعاون بين الشركات والمستخدمين ذائعي الصيت الذين يحصلون على المال نظير الترويج للمنتجات على حساباتهم، في السماح لبعض هؤلاء المستخدمين ببيع "شارات" لمتابعيهم أثناء عروض البث الحي.

وسيتيح التطبيق كذلك الإعلانات عبر خاصية (آي.جي.تي.في) للفيديو، حيث ستذهب نسبة 55 بالمئة من إيراداتها لصناع محتوى الفيديو.

وللبدء في اختبار الأدوات الجديدة، اختار إنستغرام بعض نجوم الفيديو الصاعدين على تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايتدانس الصينية العملاقة.

وكان فيسبوك نفسه قد طرح خصائص مماثلة تمكن المستخدمين المؤثرين من تحقيق كسب مادي، من وراء قاعدة معجبيهم في عام 2018 بعد أن شاع ذلك النهج على تطبيق يوتيوب.

وقال جاستن أسوفسكي، كبير مسؤولي التشغيل في إنستغرام، إن الشارات ستباع بثلاثة أسعار هي 0.99 و1.99 و4.99 دولار بدءا بعشرات المستخدمين الشهر المقبل، وإن الشركة لن تحصل على نسبة من المبيعات "في البداية".