ومثلت لوري لوغلين وزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي، أمام قاض اتحادي في بوسطن عبر تطبيق "زوم" على الإنترنت، لتقديم التماسيهما بموجب اتفاقات تتضمن حبسها شهرين وحبس زوجها 5 أشهر في السجن.

وأقر الاثنان بذنبيهما في التآمر لارتكاب جريمة احتيال باستخدام تكنولوجيا الاتصالات عن بعد والبريد الإلكتروني، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركي ناثانيل غورتون، قال إنه سيؤجل اتخاذ قرار بقبول أو رفض اتفاقات الإقرار بالذنب، التي تحد من قدرته على فرض عقوبات مختلفة.

كما وافقت لوغلين (55 سنة) وجيانولي (56 سنة)، على الحكم عليهما بغرامات مالية قدرها 150 ألف دولار و250 ألف دولار لزوجها، و100 ساعة في الخدمة المجتمعية لها و250 ساعة لزوجها.

وحدد جورتون موعدا للنطق بالحكم في الحادي والعشرين من أغسطس المقبل.