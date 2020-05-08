وبحسب استطلاعات للرأي لبحث قياس تأثير جائحة كورونا على مستوى الولايات المتحدة، قالت مؤسسة "بروكينغز إينستيتوشن" إن 17.4بالمئة من أمهات أولاد في سن الثانية عشرة، وما دون، أكدن أنهن عاجزات عن توفير كمية كافية من الطعام لأولادهن بسبب نقص في الأموال المتوافرة.



وأشارت الباحثة لورين باور التي جمعت تقرير المؤسسة إلى أن بعض الأهل يضطرون لخفض كمية وجبة الطعام في الصحون، أو حتى إلى تفويت وجبة كاملة على أولادهم.

والسبب في ذلك بشكل خاص توقف في برامج توزيع الوجبات في المدارس المقفلة بسبب الوباء، على ما تقول الباحثة، داعية السلطات إلى مساعدة المعوزين.



وأضافت: "من الواضح أن الأطفال الصغار يعانون مستوى انعدام في الأمن الغذائي لا سابق له في الفترة المعاصرة. انعدام الأمن الغذائي في الأسر التي تضم أطفالا دون الثامنة عشرة ازداد بنسبة 130% مقارنة بالعام 2018".

يذكر أن ما لا يقل عن 30 مليون أميركي تقدموا بطلب للحصول على مخصصات بطالة منذ بدء الجائحة.

ومن المرتقب أن تبلغ نسبة البطالة التي يكشف عنها الجمعة، نحو 20% في أبريل وهي غير مسبوقة منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.