وقالت السلطات إنها ضبطت نحو 26 طنا من زعانف أسماك القرش مأخوذة من حوالي 38500 من الحيوانات المعرضة للخطر.

وعثر على هذه المضبوطات القياسية في حاويتين قادمتين من الإكوادور "كل حاوية منهما تحتوي على 13 طنا من الزعانف، وهي كمية تحطم الرقم القياسي السابق الذي بلغ 3.8 أطنان المسجل في العام 2019"، بحسب المسؤول في إدارة الجمارك داني تشونغ.

وتبرز هذه الكمية الطلب المستمر على زعانف أسماك القرش، التي يتم تقديمها خلال حفلات الزفاف في العديد من المجتمعات الصينية، بحسب فرانس برس.

ووفقا للوكالة، فقد ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 57 عاما، غير أنه أفرج عنه بكفالة في انتظار المزيد من التحقيقات.

ويعتبر بيع زعانف أسماك القرش واستهلاكها قانونيين في هونغ كونغ، لكن ينبغي الحصول على ترخيص.

ويعاقب على استيراد الأنواع المهددة بالانقراض بدون ترخيص بعقوبة قصوى في السجن تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قدرها 10 ملايين دولار محلي أو ما يعادل 1.3 مليون دولار أميركي.