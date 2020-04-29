وأوضح تقرير لمجموعة بي.إيه الإعلامية أن الأم وطفلها يتمتعان بصحة جيدة.

وعانى رئيس الوزراء البريطاني من الإصابة بفيروس كورونا منذ أسابيع، سوى تدهورت حالته ليدخل إلى المستشفى قبل أن يعلن عن تعافيه وعودته لاستلام مهام عمله.

وتبلغ الخطيبة كاري سيموندس من العمر 32 عاما، في حين يبلغ جونسون 52 عاما، وقد دخلت كاري التاريخ باعتبارها أول سيدة تدخل مقر رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت باعتبارها خطيبة، وليست زوجة.

كما تعتبر سيموندس أصغر شريكة لرئيس وزراء منذ 174 عاما.

وكانت سيموندس أعلنت نبأ خطوبتها وحملها عبر موقع إنستغرام قبل بضعة أشهر، وكتبت في حسابها: "بعضكم يعلم لكن لأصدقائي الذين مازالوا لا يعلمون، لقد تمت خطوبتنا في نهاية العام الماضي".

وأضافـت: "لدينا مولود سيخرج إلى الدنيا في بداية الصيف. أشعر أني قد حلت علي البركة"