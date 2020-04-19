لكن ماذا عن رمضان 2020، هذا الرمضان الذي لم يعتده التونسيون والعالم بأسره، إنه رمضان في زمن وباء شرس أرهق العالم وشغل الناس وأسرهم في بيوتهم وأغلق الحدود والآفاق وربط الدول بخيط مشترك متين من القلق والترقب، في انتظار انفراج هذا الكرب العظيم.

كيف سيكون رمضان في تونس هذه السنة؟ سؤال يشغل الجمي ، حيث تشرئب الأعناق إلى الأخبار والشاشات علها تظفر بجديد ينبئ بشيء من الانفراج لتعود عجلة الحياة للدوران، ويرتدي شهر رمضان في تونس كالعادة ثوبه المزدان بالبهجة والجمعة العائلية، أو ما يسميه التونسيون بلهجتهم المحلية "اللمة العائلية"، وغيره من ملامحه الحركية النشطة، لكن لا شيء حتى الآن يبشر بذلك، فالإغلاق سيد الموقف والحيطة مفتاح فرج يتعلق به الجميع الى أجل غير مسمى.

وهنا يقول السيد بلقاسم العمدوني "رمضان في زمن كورونا، لن يكون كما نعرفه وعهدناه أبا عن جد، لا علاقة بين ما تعودنا عليه من عادات رمضانية وما فرضه هذا الوباء علينا، فالأسواق ستكون مغلقة ودور العبادة كذلك والكل يحتاط من زيارة حتى أقرب الأقربين إليه، أظننا أن سنفتقد في رمضاننا هذا، شهر رمضان الذي تعودنا عليه، لكن للضرورة أحكام، فشهر رمضان هو شهر عبادة واعتكاف، لكن بهجته الاجتماعية من الصعب علينا التخلي عنها، فهذا يحز في النفس كثيرا، لكن ما باليد حيلة".

وهي مقاربة دعمتها السيدة منوبية الخضراوي قائلة "سنشتاق حتما لرائحة رمضان وأجوائه الحلوة والصاخبة والحاشدة في البيوت والأسواق ودور العبادة الى أبعد الحدود، سنفتقد هذا كله، وأظن أننا سنعيش أول رمضان في كنف من العزلة وهذا صعب للغاية، فالعادة في عائلتنا كما جل العائلات التونسية، أن يجتمع الجميع في بيت الجد أول يوم في رمضان، حيث تعد سفرة رمضانية حافلة بصنوف من الأطباق الشهية، لتنطلق التهاني بالشهر الكريم وأن يتبادل الجيران أطباق الطعام والحلويات قبل الإفطار وبعده، وأن يجتمع الكل للسمر بعد صلاة التراويح، فرمضان ضيف عزيز على الجميع يجمع الشمل وروح نكهاته، اللمة العائلية".

وقد اعتبر الشاب محمد بن حميدة، أنه لا يتخيل شهر رمضان من غير أن يجتمع مع رفاق الحي والصحب في مقهى الحارة، أو "الحومة"، باللهجة المحلية، فاحتساء القهوة في هذا الفضاء والتسامر طقس رمضاني مفضل لديه ولدى جميع الشباب، حيث قال "هذه السنة سيأتينا ان شاء الله شهر رمضان الكريم لكن وباء كورونا سيحرمنا من أجوائه المرحة، أظن أن الجميع سيكتفون بالصيام والصلاة وهي الروح الأساسية لهذا الشهر الكريم دون أن تكون هناك حياة اجتماعية، فالكل لا يتجرأ أن يجازف بصحته وحياته وخاصة ايذاء نفسه وايذاء من يحب، يجب أن نصبر على هذا البلاء، ولكن لا يمكننا أن نمنع أنفسنا من الإحساس بالحزن والحسرة على افتقار الأجواء الرمضانية التي نحبها جميعا والتي حرمنا منها هذا الوباء البغيض".