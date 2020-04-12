وأعلنت وزارة الداخلية موافقتها بعد نداء من جمعية الرفق بالحيوان بهذا الخصوص.

وأغلقت الجمعية قبل 3 أسابيع مراكزها الاثنين والستين تماشيا مع القرارات الرسمية للحد من الاختلاط.

لكن الاثنين حثت الجمعية إلى إعادة النظر في القرار وحذرت من اكتظاظ كبير في مراكزها مع وجود آلاف الحيوانات التي تنتظر من يتبناها.

وقال وزير الداخلي، كريستوفر كاستانير: "نحن ندعم رفاه الحيوانات وسمعت الحكومة نداء جمعية الرفق بالحيوان وهي مستعدة لإيجاد الحل المناسب".

وأضاف في بيان "تقرر السماح بالتنقل لتبني حيوانات من المركز".

لكن الوزارة أشارت إلى وجود قيود على ذلك مع لزوم اختيار الحيوان عبر الإنترنت وأخذ موعد لتسلمه من قبل شخص واحد.

وأكدت الوزارة أن ذلك سيسمح "باحترام القواعد المعمول بها وإنقاذ حياة الكثير من الحيوانات".

وقال رئيس الجمعية، جاك-شارل فومبون: "لدينا 5 آلاف حيوان في مراكزنا وقدرتنا على الاستيعاب 6 آلاف".