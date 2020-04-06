وعند الساعة 9:35 (7:35 ت غ)، وصلت طائرة إيرباص إيه 350-100 إلى مطار تولوز في جنوب غرب فرنسا، حيث مقر المجموعة لتسليم الشحنة بحضور عناصر الشرطة، كما شاهد مصور في وكالة "فرانس برس".

ومساء السبت، توقفت الطائرة الآتية من تيانجين (الصين) في هامبورغ التي تضم أيضاً موقعاً هاماً تابعاً للمجموعة في ألمانيا، حيث سلمت الشحنة الأولى من الأقنعة.

وصرح المدير التنفيذي لإيرباص، غيوم فوري، في تغريدة "تهانينا لفريق إيرباص العائد من الصين مع 4 ملايين قناع موجهة خصوصاً للحكومات والطواقم الطبية، في إطار جهودنا دعم مكافحتهم لمرض كوفيد-19".

ولم تحدد إيرباص كيفية توزيع هذه الأقنعة على البلدان.

وأكدت إيرباص في بيان أن الأقنعة (الكمامات) ستوزع على فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، مشيرةً إلى أن هذه العملية هي الثالثة بين أوروبا والصين التي تنفذها الشركة.

وأضاف البيان "منذ منتصف مارس، أجريت مهمتان مماثلتان بواسطة طائرة من نوع إيه 300-800، وأخرى من نوع إيه 330 ام ار تي تي (ناقلة متعددة الأدوار).

كما أجّرت الشركة طائرة إيرباص من نوع إيه 400 ام من أسطولها بولقا لنقل شحنات أقنعة بين مواقعها الأوروبية".

وأشارت ايرباص أيضاً إلى أن الشركة تقدم خبراتها، خصوصا في إطار "العمل على تصميم وإنتاج أجهزة تنفس وأقنعة بتقنية الطبع الثلاثي الأبعاد ومعدات أساسية للمستشفيات".

وأكدت السلطات الصينية، الأحد، أنها باعت منذ مارس نحو 4 مليارات قناع ومعدات طبية للخارج، بقيمة إجمالية تفوق 1,33 مليار يورو.