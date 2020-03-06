وتحت أنظار النزلاء الآخرين، أوثقت روث براينت بأصفاد إلى الجهاز الذي يساعدها على المشي ونقلت إلى سجن منطقة بيرسون في كارولاينا الشمالية في سيارة للشرطة استخدمت صفارات الإنذار، وفق ما ذكر موقع "كورير تايمز" الإخباري المحلي.

وقد واجهت روث صعوبة في الترجل من السيارة وطلبت من عناصر الشرطة "توقيف الأشخاص الذين يصنعون هذه المقاعد السيئة"، قائلة: "يجب توقيفهم جميعا".

وقد صورت روث على غرار كل المشتبه فيهم، واحتفظت بالصورة كتذكار عند مغادرتها لقسم الشرطة، وفق ما ذكرت "فرانس برس".