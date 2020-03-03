وقالت المصادر إن حالة دولوريس أفيرو "مستقرة"، بعد نقلها إلى مستشفى في جزيرة ماديرا في البرتغال، مسقط رأس لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن تخضع دولوريس لفحوص أخرى في وقت لاحق، للتحقق من سبب الانتكاسة التي تعرضت لها.

وقالت تقارير إن والدة رونالدو أصيبت بجلطة في المخ، مما أدى إلى حدوث السكتة الدماغية.

وكانت دولوريس أصيبت بسرطان الثدي في 2007، لكنها شفيت منه، إلا أنها أعلنت في فبراير من العام الماضي أنها تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن عاد لها المرض الخبيث.