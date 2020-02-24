وبحسب موقع "دون24" الروسي، فإن فتاة في بلدة أزوف التابعة لمدينة روستوف غربي روسيا، نجت من "موت محتم".

ويظهر الفيديو فتاة تسير على ناصية الطريق بشكل متوازن ثم ترنو بنظراتها تجاه حافلة قادمة نحوها قبل أن تقع أرضا.

وكان المذهل في الأمر أن عجلات الحافلة كانت بعيدة سنتميرات قليلة جدا عن رأس الفتاة المستلقية على الأرض، ولولا ذلك لتهشمت جمجمتها.

وتعليقا على ذلك الفيديو الذي انتشر يوم الأحد على مواقع التواصل، قال أحد المغردين على تويتر: "يا لها من فتاة مسكينة أرجو أن تكون حظيت بمساعدة ما".

وعلق آخر: "إنها محظوظة، لقد كتب لها عمر جديد"، فيما قالت إحداهن :" "آمل أن تكون قد نقلت إلى المستشفى، فقد كانت تمسك برأسها حتى قبل أن تقع أرضا، ويبدو أنها كانت تتألم".

بالمقابل تساءل البعض فيما إذا كانت الفتاة المجهولة الهوية تنوي الانتحار أم أنها وقعت بسبب عرض مرضي.