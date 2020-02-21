وأصبح (باراسايت) يوم التاسع من فبراير أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أفضل فيلم في تاريخ جوائز الأوسكار الممتد على مدى 92 عاما.

وحصد الفيلم في المجمل أربع جوائز أوسكار شملت أيضا أفضل إخراج وأفضل سيناريو، للمخرج بونج جون هو، وأفضل فيلم روائي دولي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة شوسون سينبو قولها إن الفيلم يشكل "عملا فنيا رائعا تمكن بحس فني عال وقاطع من سبر أغوار حقيقة حفنة من المرابين الذي يعيشون حياة مرفهة مع ممارسة سطوتهم على الأغلبية الساحقة التي يعتبرون أفرادها في مرتبة الكلاب أو الخنازير".

ويتناول الفيلم قصة عائلتين من كوريا الجنوبية، عائلة بارك الثرية وعائلة كيم الفقيرة، وهي قصة تعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، ومست وترا حساسا لدى الجماهير حول العالم.