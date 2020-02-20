وجرت هذا الواقعة الطريفة، الأربعاء، عندما كان الرئيس الروسي في زيارة للمدينة التي تبعد 700 كيلومتر عن العاصمة موسكو، لتخليد الذكرى العشرون على رحيل "مرشده السياسي"، وعمدة بطرسبرغ السابق أناتولي سوبشاك.

وبعد أن وضع بوتن إكليلا من الزهور على قبر سوبشاك، تجمهر حوله عدد من المواطنيين بغية التقاط صور تذكارية له بهواتفهم الذكية.

وفجأة تقدمت منه سيدة، تبدو في الأربعينيات من العمر، ذلك السؤال المحرج: "هل ممكن أن تعيش براتب قدره 10800 روبل (الدولار يساوي نحو 64 روبل).

ورد عليها بوتن قائلا: "أعتقد أنه أمر صعب للغاية"، لتكمل السيدة حديثها: "أظن أن مرتبك الشهري على الأرجح 800 ألف روبل (نحو 13 ألف دولار)".

فأجاب الرئيس الروسي: "أتصور ذلك، ولكن هناك في البلاد من يحصل على أجر أعلى مني".

وهنا استطردت المرأة بالكلام: " عندما أذهب إلى البقال أدفع ما لا يقل عن ألف روبل، كما أن الفواتير الشهرية لا تقل عن 4 آلاف".

المرأة، التي قالت إنها تدرس الحسابات، وتعيش على إعانات العجز، أدارت الحديث عن التكاليف اليومية للحياة، فيما بدا أنها تشك في معرفة الرئيس بالأرقام الحقيقية للحياة.



بينما قال بوتن: "بالطبع أنت على حق ، لا يزال لدينا الكثير من المشكلات الاجتماعية التي يتعين على الحكومة حلها".

- "لماذا لا تحلهم إذن؟" سألت تلك المرأة باستغراب، فكان الجواب: "نحن نعمل على حلها"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفي نهاية ذلك الحديث "غير المريح" طلبت المرأة التقاط صورة تذكارية مع بوتن، الذي رحب بذلك على الفور.





