وقالت المجموعة، في رسالة على مدونتها الرسمية: "يسرنا إعلامكم بأن عدد مستخدمي واتساب في العالم تخطى مليارين"، مضيفة: "نحن ندرك أننا كلما ازدادت درجة اتصالنا ازدادت ضرورة حماية" البيانات.

وقد نمت "واتساب" بسرعة كبيرة، لتصبح إحدى أكثر الخدمات نجاحا في "عائلة" التطبيقات المملوكة لـ"فيسبوك" التي اشترتها في 2014.

كما زادت درجة ترميز المحادثات عبر الخدمة بصورة كبيرة، بما يساعد المستخدمين على التواصل بسرية، رغم دعوات أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة والعالم لزيادة القدرة على اعتراض البيانات.

وأضافت الشركة في رسالتها: "لهذا فإن كل رسالة خاصة يبعث بها عبر واتساب تكون مرمزة حكما بتقنية التشفير التام بين الطرفين. التشفير القوي يؤدي دور قفل إلكتروني غير قابل للكسر، بما يضمن سلامة المعلومات المرسلة عبر واتساب، ويحمي المستخدمين من قراصنة المعلومات والمجرمين".