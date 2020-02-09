والمنور هو عبارة عن ساحة ضيقة مكشوفة توفر النور والهواء لأجزاء المبنى، وتكون غير قابلة للسكن.

ووفق ما ذكر المصدر، فإن سكان البناية عثروا في وقت مبكر من صباح اليوم على على 3 جثث ملقاة داخل المنور، مما جعلهم يبلغون السلطات الأمنية.

وأوضح شهود العيان أن الجثث تعود لزوج وزوجته وطفلتهما البالغة من العمر 8 أشهر.

وذكروا أن الجيران كسروا باب الشقة ودخلوا بعد صراخ طفل داخلها مستنجدا بهم، بعد رؤيته جثث والده ووالدته وشقيقته الصغرى في المنور.

وتم إبلاغ أجهزة الأمن بالواقعة، وحضر رجال المباحث، لجمع التحريات وكشف ملابسات الواقعة.