وبحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن تقارير سويدية، فإن المسروقات ضمت ما بين 10 و12 تمثالا برونزيا للفنان الإسباني سلفادور دالي.

وأوضحت الشرطة أن "لصين في الأقل" دخلا إلى قاعة عرض "كولور" وسط ستوكهولم، صباح الخميس، بعد تحطيم نافذة المدخل.

ويبحث خبراء الطب الشرعي عن أدلة داخل القاعة، ولم يتم القبض على أي مشتبه فيه إلى حدود الساعة.

وصرح بيدير انستروم، مالك قاعة العرض، لوكالة الأنباء السويدية (تي تي) بأن صافرات الإنذار انطلقت بعد الساعة الرابعة صباحا، ووصلت الشرطة إلى الموقع بعد فترة وجيزة.

وتتراوح قيمة كل تمثال لدالي ما بين 200 إلى 500 ألف كرون (21 إلى 52 ألف دولار)، ويصل طولها إلى 50 سنتيمترا، وفقا لإنستروم.