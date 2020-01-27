وفي لقاء مع برنامج صباحي ببريطانيا، وجه توماس ماركل، والد ميغان، رسالة شديدة اللهجة لهاري، قائلا "استرجل وواجهني"، في إشارة إلى رفض الزوجين مقابلته، أو التعامل معه.

وقطعت ميغان علاقتها تماما بوالدها، ومثلها فعل الأمير هاري، وذلك بسبب حديثه الدائم لصحف الفضائح البريطانية عن ابنته.

وسبق لوالد ميغان أن قال إنه يأمل أن تتدخل الملكة لإعادة تواصله مع ابنته، ولكن لم يتحقق هذا الأمر.

وانتقد توماس ماركل الزوجين بشكل علني في البرنامج، مشيرا إلى أنهما كانا يدركان ضغوط الحياة داخل العائلة الملكية، لكنهما أصرا على إلحاق الأذى بالعائلة الملكية البريطانية، والتنصل من مسؤوليتهما.

وقال ماركل: "من غير الملائم أن تخدم إنجلترا ثم تذهب للعيش في بلد آخر. الأمر لن ينجح أبدا. تصرفهما أخجلني وجعلني أشعر بالحزن تجاه الملكة".

وأضاف: "لم تكن هناك مشكلات مع ميغان بشأن عرقها. سواء في المدارس التي تذهب إليها أو في أي مكان بإنجلترا"، مناقضا بذلك اتهامات ميغان للصحافة بالعنصرية في التعامل معها.

وأردف توماس ماركل قائلا: "أطالب هاري بالتصرف كرجل والسفر لمقابلتي.. أتمنى أن أقابل ابنتي لنحل جميع مشكلاتنا معا".

وقاطعت ميغان والدها منذ حفل زفافها في 2018، ولم تتحدث معه، بينما استمر هو بالظهور في وسائل الإعلام للحديث عنها وعن حياتها داخل العائلة المالكة.