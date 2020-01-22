وأوضح مقطع مصور ضباط الجمارك وهو يقومون بتفكيك أبواب السيارة التي وضع بداخلها تلك السلاحف الصغيرة، حيث كانت السيارة في طريقها إلى مغادرة البلاد عبر الحدود مع جورجيا.

ومن غير المعلوم متى تم إحباط هذه العملية الكبيرة لتهريب تلك الزواحف، لكن صحيفة "ميرور" البريطانية أشارت إلى أنها حدثت في ولاية أرتفين شمالي شرق تركيا.

وأوضحت الصحيفة أنه جرى إحصاء 5450 سلحفة صغيرة لا يتعدى جحم الواحدة منها حجم قطعة نقود معدنية.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الأناضول أنه جرى تغريم المهرب، الذي يحمل جواز سفر روسي مبلغ 6500 ليرة تركية، (حوالي 840 جنيها إسترلينيا) لانتهاكه قوانين حماية الحيوانات والصيد، كما جرى تسليم السلاحف المضبوطة إلى مكتب محلي لحماية الغابات والحدائق الوطنية.

وكانت السلطات قد تمكنت في نوفمبر الماضي من منع تهريب أكثر من 3400 سلحفاة صغيرة.