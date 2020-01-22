ويواجه الأب الذي يدعى غيرت-جان فان دورستن (67 عاما) اتهامات بالاحتجاز غير القانوني وإساءة معاملة أطفال وغسل الأموال. وبعد أن تدهورت صحته بسبب الإصابة بجلطة لم يعد قادرا على الكلام ولم يحضر الجلسة التي تسبق المحاكمة في مدينة أسن والتي تم فيها تمديد احتجازه لثلاثة أشهر.

وفي أكتوبر، عثرت الشرطة على فان دورستن وخمسة من الأشقاء البالغين في مزرعة في شمال البلاد بعد أن فر شقيق سادس ووصل إلى حانة في قرية قريبة مما دفع السكان لإبلاغ الشرطة.

وقالت ممثلة الادعاء ديانا روجن للقضاة "كل الأبناء قالوا إنهم تعرضوا لعقاب جسدي إذا ظن أنهم تحت تأثير الأرواح. حدث ذلك من سن صغيرة جدا عندما كانوا أطفالا في الرابعة أو الخامسة من العمر".

ووافق القضاة على طلب من الادعاء بإخضاع الأب لتقييم عصبي ونفسي وقالوا إن المحامين في فريق الدفاع قد يستجوبون أبناءه وهم أربعة ذكور وخمس إناث أصبحوا جميعا بالغين.