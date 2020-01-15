وأعلنت وسائل إعلام حكومية، الثلاثاء، أن إسطوانات غاز البترول السائل ستكون نادرة بالنسبة للكوبيين، الذين يشترون الغاز المدعوم من الدولة بنحو 30 سنتًا للإسطوانة وكذلك للعملاء الذين يشترون الغاز بأسعار السوق، أكثر من 10 أضعاف.

ويعتمد الكثير من المنازل في كوبا على الغاز المعبأ في حاويات، لأنها غير متصلة بخطوط غاز بلدية.

وتعد المواقد الكهربائية والسخانات نادرة نسبيا وباهظة الثمن للاستخدام بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال جورج لويس روبانيا (69 عاما)، الذي يدير محل حلاقة صغير في رواق منزله: "علي أن أتكيف، وأستخدم وعاء الطهي الكهربائي، وآمل أن تتحسن الأمور".

وأضاف "إنه ظلم كبير لأنه من الصعب بالفعل وضع الطعام على الطاولة. آمل أن تدرك الحكومة الأميركية أن ما يفعلونه غير مبرر".

وذكرت الحكومة في إعلان على وسائل الإعلام الحكومية أن فرض عقوبات من جانب إدارة ترامب أعلن في نوفمبر ضد شركة الطاقة الكوبية الحكومية (كوربوراسيون بان أميريكانا) أجبر السلطات على إلغاء المشتريات المخططة للغاز النفطي السائل.