فقد ابتكرت مارينا فوجيوارا لمبة تضيء في كل مرة تسجل فيها حالة انفصال بين زوجين أو عشيقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر.

وبحسب أحد منشورات مارينا فوجيوارا على حسابها في تويتر، فإن لمبة الانفصال الخاصة بها متصلة بالإنترنت، وتعمل عندما يتم نشر أي تغريدة تتعلق بحالة فك ارتباط بين اثنين على تويتر.

وتسمح الدائرة الكهربائية للمبة الانفصال الذكية، للمستخدم بالتحكم في مدى سطوع الإضاءة ولون هذه الإضاءة، كما أنه يمكن الاستغناء عن الإضاءة بالموسيقى.

وتقول فوجيوارا إن الهدف من وراء اختراعها، هو بث الراحة في نفوس الأشخاص غير المتزوجين أو غير المرتبطين عندما يعرفون أن شخصين قد انفصلا، الأمر الذي يشعرهم بأنه أحسن حالا بالعزوبية.

وتضيف أن فكرة اللمبة الذكية جاءتها بعدما اكتشفت أنه عندما ينفصل الأزواج يقومون بتغيير الحالة الاجتماعية في حساباتهم في فيسبوك، مشيرة إلى أنها أرادت توظيف تلك المعلومات لرسم الابتسامة على وجه العزب.