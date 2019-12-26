ووفقما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الهدف من إطلاق الموقع هو مساعدة أنصار ترامب ومؤيديه على الفوز في "الجدالات"، التي تثار خلال العطلات (لا سيما عطلة عيد الميلاد)، مع أصدقائهم وأقاربهم "الليبراليين".

وعند دخول الموقع، يظهر للمتصفح بالبنط العريض عبارة "كيف تفوز في نقاشك مع أقاربك الليبراليين".

وخلال زيارة موقع "snowflakevictory"، سيكون بإمكان الزائر التعرف على أبرز منجزات ترامب خلال فترته الرئاسية، إلى جانب أهم مميزات حكومته.

وتقول "واشنطن بوست" إن الموقع يقدم ما يوصف بـ"الحجج والأدلة" التي يمكن لأنصار ترامب أن يرتكزوا عليها خلال نقاشاتهم.

ومن بين الحجج المقدمة: اقتصاد ترامب قوي - ترامب يحسن الصفقات التجارية - ترامب يؤكد أنه من الممكن التوفر على اقتصاد قوي وفي الوقت نفسه بيئة نظيفة.

ويحاول الموقع أيضا إظهار الحزب الديمقراطي المنافس لحزب ترامب في صورة ضعيفة، من خلال التأكيد على أن الديمقراطيين مهووسون بإجراءات المساءلة والعزل، كما أنهم يرغبون في "قتل" الرعاية الصحية.

وفي أسفل الموقع، يكشف القائمون عليه أن الفكرة كلها مدفوعة من أموال "حملة ترامب".

ويحشد ترامب بقوة للفوز بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، المقررة العام المقبل، فيما يتعين عليه أولا إخراج نفسه من دائرة المساءلة التي طوقه بها مجلس النواب.