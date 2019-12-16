وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الرياضية 620R الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات يزأر بقوة 620 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 620 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الرياضية 620R الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر2 ثانية فقط، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 322 كلم/س.

ومن المقرر أن تطلق ماكلارين أيقونتها 620R الجديدة مطلع عام 2020 بسعر يبلغ 300 ألف يورو، على أن يقتصر إنتاجها على 350 نسخة فقط.