جاء تقدير إسرائيل النادر لليونسكو غداة إزالة المنظمة "مهرجان آلست" من قائمة التراث الثقافي غير المادي.

انتقدت الجماعات المناهضة للتمييز هذا الاحتفال بعد أن تضمنت نسخة هذا العام طوفا يجسد يهودا بزوائد شعر مجعد على جانبي وجوههم وأنوف كبيرة الحجم فوق أكوام من المال.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "إزالة المهرجان تبعث برسالة قوية مفادها أن مثل هذه التعبيرات المعادية للسامية ليس لها مكان في المنظمة والعالم".

كما أشاد وزير الخارجية يسرائيل كاتس بقرار إزالة المهرجان ودعا الحكومة البلجيكية إلى "التصدي بشكل واضح وفوري لإدراج عروض معادية للسامية في المهرجان"، وأضاف أن "آفة معاداة السامية لا تهدد اليهود فقط ولكن كل المجتمع والبلدان التي تتواجد فيها".