ويجسد العمل الفني مطاردة بين صيادين "أشباه بشر" وحيوانات برية، ويعتقد أنه رسم قبل نحو 44 ألف عام في جزيرة سولاويسي، وفقا لفريق علمي قاده الباحثان ماكسيم أوبرت وآدم بروم.

كما يعتقد أن العمل الفني هو الأول من نوعه الذي يرصد عملية صيد، وفقا لموقع "نيتشر" المتخصص في الأخبار العلمية.

وقال بروم: "نعتقد أن الفنانين القدامى كانوا من الهومو سابينز (أحد الأجناس القديمة)، والتفكير الروحاني والديني كان جزءا من ثقافة الإنسان البدائي في إندونيسيا".

ويظهر في اللوحة على ما يبدو، خنزيران و4 جواميس برية و8 "أشباه بشر" يركضون خلفها، حسبما قال الباحثون.