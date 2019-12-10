وأوضحت صحيفة "مترو" البريطانية أن الشاب الذي يدعى جاكوب هلدريث، اعتدى على صديقته كاتالينا ميريلز (22 عاما) في مدينة سان أنتونيا، وحفر، خلال اعتدائه، اسمه المختصر "جاك" على جبينها مستخدما سكينا حادا.

ووقعت الحادثة المؤسفة في منزل الشاب بعدما أخبرته صديقته برغبتها في الانفصال عنه، مما أصابه بحالة من الغضب جعلته يضربها بوحشية في وجهها وعلى عنقها، قبل أن ينحت اسمه على ناصية رأسها.

وكانت ميريلز قد تواعدت مع صديقها هلدريث لمدة 3 أسابيع، عقب تعارفهما عن طريق موقع "فيسبوك".

وذكرت الفتاة للشرطة إن صديقها أصيب بنوبة من الجنون عندما أخبرته برغبتها في الافتراق عنه، ليسارع إلى ضربها بوحشية وعنف مهددا بحسبها في خزانة ملابسه حتى يقرر ماذا سيفعل بشأنها.

وأسفر الضرب العنيف عن حدوث 3 كسور في فك كاتالينا وندبات في وجهها، ناهيك عن كلمة "جاك" التي رسمت على جبينها.

ورغم أن هلدريث سارع إلى الفرار قبل قدوم الشرطة، فإن سلطات إنفاذ القانون تمكنت من اعتقاله وتوجيه تهم الاعتداء وحمل سلاح بشكل غير قانوني.

ووفقا للشرطة، فإن نفس الشاب كان مطلوبا في جريمة سطو مسلح وسرقة بالإكراه في وقت سابق.

وتعقيبا على ماحدث قالت والدة الفتاة إنها سعيدة باعتقال ذلك المجرم، مضيفة: "لقد أذى طفلتي بشدة، لا أتمنى خروجه من السجن لأنه سيلحق الأذى بأناس آخرين".

ومن المقرر أن يمثل هلدريث أمام المحكمة خلال شهر يناير المقبل.