وقال المصدر إن أنيكا هيرنروث، وهي يهودية الديانة، التقطت صورة الهوية في مركز للشرطة قريب من مدينة ستوكهولم، لكنها صدمت حين حصلت على البطاقة.

ونشرت أنيكا (38 عاما) منشورا على حسابها في فيسبوك، تصف فيه الواقعة، حيث اتهمت الشرطة بـ"تشويه" صورتها بطريقة معادية للسامية، على اعتبار أنها تحمل "اسم يهوديا"، حسب مزاعمها.

وقالت المرأة، التي تعمل صحفية في مؤسسة إعلامية إسرائيلية، إنها كانت "خائفة وغير مرتاحة"، لذلك لم تقدم على الفور بشكوى للهيئة المتخصصة، مشيرة إلى أنها قررت فيما بعد "التحرك" بعد التشاور مع أصدقائها.

وتابعت "أنا سعيدة لأنني سأطالب بحقي.. لست الوحيدة التي اعتبرت هذا التصرف معاداة للسامية ".

واعترفت الشرطة السويدية أنه من الممكن "التلاعب" في أنظمتها الرقمية، مضيفة أنها تحقق في مزاعم هيرنروث.

وقالت صحيفة "مترو" إن الشكل الذي ظهر به الأنف في الصورة المعدلة "شكل نمطي" يستخدمه المعادون للسامية.