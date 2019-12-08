كما احتفظ فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا "أعداء كثيرون"(نايفز أوت) بالمركز الثاني مسجلا إيرادات بلغت 14.2 مليون دولار. والفيلم بطولة دانيال كريغ وكريس إيفانز وأنا دي أرماس وجيمي ليكورتيس ومايكل شانون ومن إخراج ريان جونسون.

كما ظل فيلم الحركة والسيرة الذاتية (فورد في فيراري) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 6.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانغولد.

وتقدم الفيلم الدرامي "كوين وسليم"(كوين أند سليم) من المركز الخامس إلى المركز الرابع محققا 6.5 مليون دولار.

وتراجع الفيلم الدرامي "يوم جميل في الجوار" (أبيوتيفول دي إنذا نيبورهود) من المركز الرابع إلى المركز الخامس بإيرادات قدرها5.2 مليون دولار.