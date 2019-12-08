والحقيقة أن هذا التقليد، الذي يسبق احتفالات عيد الميلاد في قرية فالاسكا بولانكا التشيكية، والذي يبدو شريرا هو احتفال بالقديس سان نيكولاس، الذي عاش في القرن الرابع الميلادي والذي يظهر في زي خاص ليهدئ من روع الأطفال بإعطائهم الحلوى.

ويرى صغار القرية أن قيام من يضعون نحو 40 شكلا من الأقنعة المصنوعة من جلود الأغنام بمطاردتهم على الجليد متعة بريئة.

وقال فاتسلاف كوسوبيك وهو غلام من فالاسكا بولانكا التي تبعد نحو 330 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة براغ "التقليد جميل، ونحن نستمتع به. نحن نجري من هؤلاء الشياطين، وهم يطاردوننا. إنه شيء مرعب".

وقام أحد الأفراد بوضع قناعا عمره 40 عاما ارتداه والده على وجهه، احتفالا باليوم المعروف باسم كرامباس، التي يضع الناس خلالها هذه الأقنعة في فترة عيد الميلاد وسط أوروبا.