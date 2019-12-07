وفي منشور على "فيسبوك"، قالت دار أيتام الحيوانات "ذي راينو أورفانيدغ"، الجمعة، إن الزرافة "جاز" نفقت بعدما أصيبت بنزيف في المخ.

وأضافت أن الزرافة لم تكن تستطيع الوقوف على قدميها بشكل مستقر خلال الأيام الأخيرة.

وتابعت قائلة "فريقنا مكسور القلب"، موضحة أن صديق الزرافة، كلب الحراسة "هانتر" كان إلى جوارها وقت أن نفقت، وجلس أمام الغرفة التي كانت فيها لفترة.

ووصلت الزرافة الرضيعة إلى دار الأيتام قبل أسابيع قليلة، بعد أيام فقط من ولادتها، بعدما عثر عليها فلاح في البرية، وكانت ضعيفة ومصابة بالجفاف، فاتصل بالدار طلبا للمساعدة.