ويرصد الفيديو مجموعة من ضخمة من المتظاهرين يحملون أقلام الليزر الأخضر، ويوجهونها صوب طائرة الـ"درون"، كانت تحلق فوقهم.

وبعد ثوان من استهدافها بواسطة أشعة الليزر، نجح المتظاهرون في إسقاط الطائرة، حيث هبطت في اتجاه الأرض ببطء، وسط هتافات الانتصار بين المحتجين.

وحقق الفيديو مشاهدات بالجملة على مواقع التواصل، لكن لم يتضح بعد كيف تسببت أشعة الليزر في إسقاط "الدرون".

لكن كريستوفر وليامز، وهو رئيس تنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا مكافحة الطائرات بدون طيار، رجح أن أحد التفسيرات لما حدث هو أن الليزر أعمى المتحكم بـ"الدرون"، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح: "إذا كانت الطائرة من دون طيار تقاد عن بعد، فإن أشعة الليزر يمكن أن تكون قد أثرت على رؤية المتحكم بها، مما أدى إلى سقوطها".

أما الاحتمال الآخر هو أن أشعة الليزر تسببت في حدوث خلل في أجهزة استشعار "الدرون".

فيما قال معلقون شاهدوا الفيديو، إنه من المرجح أن تكون بطارية "الدرون" قد نفدت، على اعتبار أن أقصى فترة زمنية يمكن أن تطير فيها معظم الطائرات بدون طيار تتراوح بين 20 و30 دقيقة.

وشهدت تشيلي احتجاجات واسعة مؤخرا، بعد إعلان زيادة نسبتها 3.75 بالمئة على رسوم مترو سانتياغو، لكن ذلك الغضب لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.