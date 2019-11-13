وأكد بيان النائب العام في بيان له، أن التحقيقات أكدت وجود الفتاة في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

وقالت الفتاة التي تدعى أميرة أحمد (15 عاما)، والتي أطلق عليها "فتاة العياط" إن السائق اختطفها في منطقة ريفية مهجورة في صحراء العياط بمحافظة الجيزة في يوليو.

وقالت إنها خدعت السائق، وأخذت السلاح الأبيض الخاص به، وطعنته عدة مرات قبل أن تهرب.

وأمرت المحكمة بالإفراج عنها في وقت سابق من هذا الشهر بعد أربعة أشهر من الاحتجاز.