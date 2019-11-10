ويشهد يوم الأحد الذي يصادف ميلاد كلاشنيكوف فعاليات عديدة، من بينها معارض ودروس في الوطنية.

والسبت تجمع عشرات الصبيان والفتيات بعضهم بلباس عسكري في متنزه جنوبي موسكو، للمشاركة في مسابقات ونشاطات، من بينها مباراة "باينتبول" وجمع نماذج وهمية من الرشاش.

وقال آندري ستاريه، مدير منظمة "غوارديا" للشبيبة المنظمة للنشاط، لوكالة فرانس برس: "ما لا يقل عن مئة شخص شاركوا" في النشاطات.

وشدد على أن منظمته تقيم نشاطات كهذه بانتظام، وأن تجمع السبت غير مرتبط مباشرة بالذكرى، مشيرا إلى أن الأطفال الروس بحاجة إلى أن يطلعوا "على الحياة الفعلية" وكيفية جمع هذا السلاح الشهير.

وتوفي ميخائيل كلاشنيكوف العام 2013 عن 94 عاما، ويعتبر في روسيا بطلا قوميا ورمزا لماضي البلاد العسكري.

ويشكل رشاشه عنصرا أساسيا في التدريب العسكري في روسيا، وهو سلاح تستخدمه الكثير من الجيوش عبر العالم.

وبيع أكثر من مئة مليون رشاش كلاشنيكوف في العالم، وثمة خمسون جيشا يستخدمه.