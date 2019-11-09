وذكر المدعي العام إنريكو سيري أن جيوفاني فينسينتى أخبر المحققين بأنه كان يعتزم تفجير مزرعته في منطقة بيدمونت الشمالية الغربية عن طريق وضع أسطوانتي غاز، لكنه ارتكب خطأً بجهاز توقيت متصل بالأسطوانات، مما أثار انفجارين.

وهرع رجال الإطفاء إلى المزرعة بعد الانفجار الأولي الذي وقع في وقت مبكر الثلاثاء، ثم أصيبوا في انفجار ثان أقوى.

وذكرت مصادر محلية أن السلطات الأمنية اعتقلت فينسينتى ليلة الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي صباح السبت، قال سيري إن فينسينتى أبلغ المحققين بأنه لم تكن لديه نية لقتل رجال الإطفاء.